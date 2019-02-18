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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir."

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:45