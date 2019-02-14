flash!
: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi
flash! : Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi
14 Şubat 2019 Perşembe 14:58
flash!
: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi
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