Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı. Yapılan çalışmayla kurtarılan 2'si ağır yaralı 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.
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Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı. Yapılan çalışmayla kurtarılan 2'si ağır yaralı 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.
14 Şubat 2019 Perşembe 14:39
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