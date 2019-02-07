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: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kartal'da 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.
flash : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kartal'da 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.
07 Şubat 2019 Perşembe 19:17
flash
: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kartal'da 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.
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