Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır. Parlemento bu tarihi kararı da alacaktır. İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Ben buna inanıyorum. Milletin malı, hazinenin malı."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır. Parlemento bu tarihi kararı da alacaktır. İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Ben buna inanıyorum. Milletin malı, hazinenin malı."
05 Şubat 2019 Salı 12:38
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