FLAŞ
MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı iken KHK ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
FLAŞ MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı iken KHK ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
FLAŞ
MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı iken KHK ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
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