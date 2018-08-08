;Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza yaşandı
ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın kaıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
;Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza yaşandı ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın kaıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:13
;Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza yaşandı
ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın kaıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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