: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
07 Ağustos 2018 Salı 09:56
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