: CHP'li Gaye Usluer: "Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır yapıldığına dair elimizde veriler var beyana dayalı."
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: CHP'li Gaye Usluer: "Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır yapıldığına dair elimizde veriler var beyana dayalı."
06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:44
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