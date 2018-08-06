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İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve...

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:37