İçişleri Bakanlığı: Bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristi ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edildi.
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İçişleri Bakanlığı: Bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristi ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:53
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