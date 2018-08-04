:AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi..
:AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi..
04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:28
:AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi..
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