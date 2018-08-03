: Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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: Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme'...
03 Ağustos 2018 Cuma 17:21
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