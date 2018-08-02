: TÜSİAD: (ABD'nin yaptırım kararı) Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.
: TÜSİAD: (ABD'nin yaptırım kararı) Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.
: TÜSİAD: (ABD'nin yaptırım kararı) Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.
02 Ağustos 2018 Perşembe 14:00
: TÜSİAD: (ABD'nin yaptırım kararı) Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.
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