: ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.
: ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.
31 Temmuz 2018 Salı 17:21
: ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.
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