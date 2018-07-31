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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 13.00 da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kabul edecek.
31 Temmuz 2018 Salı 11:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 13.00 da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kabul edecek.
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