:Tunceli Valiliği, Tunceli' nin Pülümür ilçesi kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda 10 teröristin etskisiz hale getirildiği açıkladı.
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:Tunceli Valiliği, Tunceli' nin Pülümür ilçesi kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda 10 teröristin etskisiz hale getirildiği açıkladı.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:54
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