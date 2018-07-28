Devlet Bahçeli: ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir.
FLAŞ
Devlet Bahçeli: ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir.
28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:42
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