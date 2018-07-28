: TSK: "Irak kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
: TSK: "Irak kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:30
: TSK: "Irak kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
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