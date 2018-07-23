TSK: Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi
23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22
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