Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Safiye İnci tutuklandı.
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Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Safiye İnci tutuklandı.
22 Temmuz 2018 Pazar 15:03
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