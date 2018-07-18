CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
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