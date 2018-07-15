İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü."
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve...
15 Temmuz 2018 Pazar 08:18
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