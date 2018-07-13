: Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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: Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13 Temmuz 2018 Cuma 19:19
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