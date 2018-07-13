TSK: 6 - 12 Temmuz arası PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Hakkâri, Kars, Ağrı, Mardin, Bitlis ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 terörist etkisiz hale getirildi