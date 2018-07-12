Boydak Holding'e müsadere kararı verildi. Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi; eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.
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Boydak Holding'e müsadere kararı verildi. Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak...
12 Temmuz 2018 Perşembe 13:44
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