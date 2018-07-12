: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 11:01
: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:19
|05:35
|13:21
|17:20
|20:45
|22:41