:Suriye'nin Münbiç kentinde bir yürüyüş sırasında patlama meydana geldiği, patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
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:Suriye'nin Münbiç kentinde bir yürüyüş sırasında patlama meydana geldiği, patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
05 Temmuz 2018 Perşembe 11:57
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