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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz'dan beri kayıp olan ve aranan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu ve ailesine izlettirilen kamera görütülerinde Yusuf'un teşhis edildiği öğrenildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:57