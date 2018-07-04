TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi
FLAŞ
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi
04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:03
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