Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Devrim Aksoy yaralandı, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hastanede hayatını kaybetti.
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Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Devrim Aksoy yaralandı, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hastanede hayatını kaybetti.
03 Temmuz 2018 Salı 13:23
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