:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
03 Temmuz 2018 Salı 13:09
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