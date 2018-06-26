: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti
: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti
: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti
26 Haziran 2018 Salı 17:35
: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti
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