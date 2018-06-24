:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
24 Haziran 2018 Pazar 12:34
:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
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