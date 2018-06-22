TSK: 15-21 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: 15-21 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi
22 Haziran 2018 Cuma 17:22
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