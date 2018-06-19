:Şırnak' ta şehit sayısı 2' ye yükseldi
Şırnak Güçlükonak'ta 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bölgede yine EYP patladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker daha yaralandı.
:Şırnak' ta şehit sayısı 2' ye yükseldi Şırnak Güçlükonak'ta 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bölgede yine EYP patladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker daha yaralandı.
19 Haziran 2018 Salı 11:26
:Şırnak' ta şehit sayısı 2' ye yükseldi
Şırnak Güçlükonak'ta 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bölgede yine EYP patladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker daha yaralandı.
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