;MANİSA'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu.
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;MANİSA'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu.
18 Haziran 2018 Pazartesi 13:44
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