TSK: 08-14 Haziran tarihleri arasında Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: 08-14 Haziran tarihleri arasında Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi
15 Haziran 2018 Cuma 10:49
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