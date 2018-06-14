:Hakkari' nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK' lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
flaş
:Hakkari' nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK' lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
14 Haziran 2018 Perşembe 12:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.