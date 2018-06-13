: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man adaları" iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man adaları" iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı...
13 Haziran 2018 Çarşamba 15:10
: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man adaları" iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.
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