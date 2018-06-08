FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli, aktif görevdeki 3 yüzbaşı, hakkında daha önce işlem yapılan 7 binbaşı ve 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FLAŞ
FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli, aktif görevdeki 3 yüzbaşı, hakkında daha önce işlem yapılan 7 binbaşı ve 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 20 kişi hakkında...
08 Haziran 2018 Cuma 10:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.