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TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

08 Haziran 2018 Cuma 10:27