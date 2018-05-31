TSK: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu
FLAŞ
TSK: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu
31 Mayıs 2018 Perşembe 16:53
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