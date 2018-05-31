Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu 14 Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu kapsamında gözaltı kararı
FLAŞ
Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu 14 Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu kapsamında gözaltı kararı
31 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
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