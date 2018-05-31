:Diyarbakır' ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğu bildirildi..
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:Diyarbakır' ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğu bildirildi..
31 Mayıs 2018 Perşembe 08:53
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