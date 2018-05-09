Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) İltica taleplerinin kabul edilmesi, siyasi açıdan ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) İltica taleplerinin kabul edilmesi, siyasi açıdan ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir
09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:33
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