:Şırnak Kumçatı' da sağanak yağış sonucu taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu.
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:Şırnak Kumçatı' da sağanak yağış sonucu taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu.
09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:17
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