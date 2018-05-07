:Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
:Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:25
:Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
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