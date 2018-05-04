: Darbe girişimi gecesi TRT Harbiye ve Taksim'de 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile "Anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 123 sanıktan 16'sı ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
: Darbe girişimi gecesi TRT Harbiye ve Taksim'de 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile "Anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 123 sanıktan 16'sı ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet hapis...
04 Mayıs 2018 Cuma 17:51
: Darbe girişimi gecesi TRT Harbiye ve Taksim'de 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile "Anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 123 sanıktan 16'sı ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
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