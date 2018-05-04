: Muharrem İnce: "50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nın önüne çağırabilirim hazır olun. Sandıkta oyu, sınav sorularını, hazineden parayı çaldırmayacağız" dedi.
: Muharrem İnce: "50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nın önüne çağırabilirim hazır olun. Sandıkta oyu, sınav sorularını, hazineden parayı çaldırmayacağız" dedi.
04 Mayıs 2018 Cuma 11:10
: Muharrem İnce: "50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nın önüne çağırabilirim hazır olun. Sandıkta oyu, sınav sorularını, hazineden parayı çaldırmayacağız" dedi.
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